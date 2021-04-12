Генпрокурорка Венедіктова шукає собі речника. Оголошено конкурс

Документи на посаду спікера Генерального прокурора прийматимуть до 19 квітня включно

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про пошук «голосу нової прокуратури». Про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

«Ми оголошуємо конкурс на спікера Офісу Генерального прокурора – відкритого, креативного, комунікабельного професіонала, який зможе чітко і грамотно доносити нашу позицію й повідомляти новини. Чекаємо на Ваші резюме та мотиваційні 3-хвилинні відеоролики з поясненням, чому ви хочете стати речником», – написала Венедіктова.

Конкурс відбуватиметься в чотири етапи:

Подача документів та матеріалів для участі;

Виконання практичного завдання;

Співбесіда з конкурсною комісією;

Стажування кандидатів у Тренінговому центрі прокурорів України.

Охочі взяти участь у конкурсі мають подати до конкурсної комісії резюме в довільній формі з обов’язковим зазначенням інформації про освіту та досвід роботи. Також мають надіслати на пошту [email protected] мотиваційний відеоролик тривалістю до трьох хвилин на тему «Чому я хочу стати речником Офісу Генерального прокурора».

Нагадаємо, Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату, якого Національне антикорупційне бюро затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.

Також Венедіктова заявила, що підозр депутату проросійської партії «ОПЗЖ», куму Путіна Віктору Медведчуку досі немає. Вона запевняє, що кримінальні провадження, в яких Медведчук фігурує, «будуть доведені до кінця».