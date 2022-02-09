Генсек НАТО категорично відкинув ідею «фінляндизації» України

Столтенберг нагадав, що всі союзники з НАТО, включаючи Францію, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею «фінляндизації» України. Як заявив він в інтерв'ю La Vanguardia, влада України повинна сама вирішувати вступати до Північноатлантичного альянсу чи ні.

«Всі союзники з НАТО, включаючи Францію, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях. Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити сусіди, – це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу є частиною історії і повинні залишатися частиною історії», – сказав генсек НАТО.

При цьому він підкреслив, що Україна має право подати заявку на вступ до Альянсу.

«Україна має право подати заявку на вступ до НАТО, і рішення про те, чи підходить вона для членства, повинні приймати союзники, і ніхто інший», – додав Столтенберг.

Як відомо, поняття «фінляндизація» виникло під час холодної війни, коли Фінляндія вирішила дотримуватися нейтралітету та не вступати до НАТО, що було закріплено в договорі з Москвою в 1948 році.

Напередодні президент Франції Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України.

Раніше ЗМІ повідомили, що Макрон озвучив Путіну пропозиції щодо України, які не були погоджені з НАТО.

Нагадаємо, 7 лютого у Кремлі відбулися переговори президентів Франції та Росії Емманюеля Макрона та Володимира Путіна. Їх основною темою було врегулювання ситуації навколо України.

Наступного дня Макрон відвідав Київ, де провів переговори із українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Макрон, зокрема, заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.

Сьогодні Кремль оцінив зустріч Зеленського та Макрона.