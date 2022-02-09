Кремль оцінив зустріч Зеленського та Макрона

Росія побачила позитивні і менш позитивні сигнали

Кремль почув позитивні сигнали у підсумках візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України. Оцінку його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу, 9 лютого, дав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Интерфакс».

«За тим, що було сказано на пресконференції, – там були позитивні сигнали про те, що рішення в Україні може бути виключно на базі реалізації Мінських угод, що є правильним. І це плюс. Але з іншого боку, ми не почули якихось слів від президента Зеленського про те, що вони готові швидко зайнятися тим, щоб виконати те, що давно мало бути виконано з боку Києва. Тому є і позитивні сигнали, є і менш позитивні», – сказав він.

Пєсков додав, що президент РФ Володимир Путін поки не зідзвонювався з Макроном.

«Зачекаємо далі, президенти зідзвоняться, і картина буде зрозумілішою», – зазначив речник Кремля.

Раніше ЗМІ повідомили, що Макрон озвучив Путіну пропозиції щодо України, які не були погоджені з НАТО.

Нагадаємо, 7 лютого у Кремлі відбулися переговори президентів Франції та Росії Емманюеля Макрона та Володимира Путіна. Їх основною темою було врегулювання ситуації навколо України.

Наступного дня Макрон відвідав Київ, де провів переговори із українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Макрон, зокрема, заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.

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