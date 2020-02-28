ООН закликає негайно припинити ескалацію в Сирії



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Генсек ООН заявив, що військовим шляхом конфлікт у Сирії не вирішиться

У генеральному секретаріаті ООН відреагували на загострення ситуації в Сирії, внаслідок чого в Ідлібі загинули 29 турецьки військових.

Про це йдеться в заяві ООН.

Наголошується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш «закликає до негайного припинення вогню«, а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій«.

«Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною. Генеральний секретар знову заявляє, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН«, - йдеться в заяві.

ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року.

Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».