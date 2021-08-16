В аеропорту Кабула невідомі відкрили вогонь по американських військових

Двох нападників застрелили

В аеропорту Кабула двоє озброєних людей відкрили вогонь по американських військовослужбовцях. Двох нападників застрелили військові США. Про це повідомляє CNN.

Представник оборонного відомства Сполучених Штатів заявив, що чоловіки були озброєні, проте він не може підтвердити або вони є членами «Талібану».

Крім того, один американський військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в результаті іншого інциденту в аеропорту, проте за словами чиновника, обставини не підтверджені.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Станом на день 16 серпня відомо, що у захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Тепер одразу дві українські дипустанови – в Таджикистані та Пакистані – стежать за ситуацією в Афганістані та готові допомагати громадянам України.

За повідомленням Держприкордонслужби, афганці, які прибули в Україну, просять надати їм статус біженців.

Станом на сьогодні, 16 серпня, країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

у столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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