  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти у Маріуполі «відкрили школу» та звезли дітей з усього міста – радник мера

    Для забезпечення картинки для пропагандистів на &laquo;відкриття школи&raquo; звезли дітей зі всього міста - Окупанти у Маріуполі «відкрили школу» та звезли дітей з усього міста – радник мера
    Для забезпечення картинки для пропагандистів на «відкриття школи» звезли дітей зі всього міста
    фото з відкритих джерел

    Росіяни знову створюють картинку для пропагандистських ЗМІ

    Російські загарбники 19 квітня у блокадному Маріуполі «відкрили школу». Для пропагандистської картинки вони цинічно використали дітей з усього міста, повідомив радник мера Петро Андрющенко у Телеграм-каналі.

    Росіянам було начхати на психологічний стан дітей. Головне – картинка для пропагандистських ЗМІ.

    «Для забезпечення картинки для пропагандистів на «відкриття школи» звезли дітей зі всього міста. Стандартна тактика окупантів з колаборантами – цинічне використання дітей та їх важкого психологічного стану для пропаганди», – розповів Андрющенко.

    Директорка школи №53 відмовилася співпрацювати з окупантами та пішла з посади. Тому на її місце призначили колишню директорку школи №3 Наталію Топорікову, яка не чинила опору.

    Рашисти вже навіть призначили свого «міністра освіти» в блокадному місті. Колаборантом погодився стати керівник морського ліцею в Маріуполі В'ячеслав Мірошниченко.

    Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) записав звернення до іноземних держав і закликав провести «екстракцію» з Маріуполя.

    Раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.

    Читайте також:

    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна школа Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти у Маріуполі «відкрили школу» та звезли дітей з усього міста – радник мера