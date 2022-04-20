Окупанти у Маріуполі «відкрили школу» та звезли дітей з усього міста – радник мера

Для забезпечення картинки для пропагандистів на «відкриття школи» звезли дітей зі всього міста

Росіяни знову створюють картинку для пропагандистських ЗМІ

Російські загарбники 19 квітня у блокадному Маріуполі «відкрили школу». Для пропагандистської картинки вони цинічно використали дітей з усього міста, повідомив радник мера Петро Андрющенко у Телеграм-каналі.

Росіянам було начхати на психологічний стан дітей. Головне – картинка для пропагандистських ЗМІ.

«Для забезпечення картинки для пропагандистів на «відкриття школи» звезли дітей зі всього міста. Стандартна тактика окупантів з колаборантами – цинічне використання дітей та їх важкого психологічного стану для пропаганди», – розповів Андрющенко.

Директорка школи №53 відмовилася співпрацювати з окупантами та пішла з посади. Тому на її місце призначили колишню директорку школи №3 Наталію Топорікову, яка не чинила опору.

Рашисти вже навіть призначили свого «міністра освіти» в блокадному місті. Колаборантом погодився стати керівник морського ліцею в Маріуполі В'ячеслав Мірошниченко.

Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) записав звернення до іноземних держав і закликав провести «екстракцію» з Маріуполя.

Раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.