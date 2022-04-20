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    До Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель

    До Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель
    фото: twitter.com/eucopresident

    Пана Мішеля зустрів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас

    Президент Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні, 20 квітня, прибув до Києва. Про це Мішель особисто повідомив у Твітері і опублікував фото.

    «Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи», – написав він поруч із фото зі столичного вокзалу, де його зустрів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

    Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.

    Теги: росія окупанти Єврокомісар війна Україна окупація #stoprussia
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    До Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель