До Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель
Пана Мішеля зустрів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас
Президент Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні, 20 квітня, прибув до Києва. Про це Мішель особисто повідомив у Твітері і опублікував фото.
«Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи», – написав він поруч із фото зі столичного вокзалу, де його зустрів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
In Kyiv today.— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022
In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc
Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.