До Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель

Пана Мішеля зустрів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас

Президент Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні, 20 квітня, прибув до Києва. Про це Мішель особисто повідомив у Твітері і опублікував фото.

«Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи», – написав він поруч із фото зі столичного вокзалу, де його зустрів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.