Геращенко: Россошанський думав про самогубство після вбивства Ноздровської

За словами Геращенка, Юрій Россошанський міг вчинити самогубство, якби співробітники поліції його не затримали

29 грудня підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський випадково її зустрів на зупинці маршрутки. Наспуного дня після скоєння вбивства Россошанський думав звести рахунки з життям. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член колегії МВС Антон Геращенко. Він написав, що в той фатальний день, 29 грудня ввечері,



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Фото: Ельдар Сарахман Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський у суді

За словами Геращенка, Юрій Россошанський міг вчинити самогубство, якби співробітники поліції його не затримали

29 грудня підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський випадково її зустрів на зупинці маршрутки. Наспуного дня після скоєння вбивства Россошанський думав звести рахунки з життям.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав член колегії МВС Антон Геращенко. Він написав, що в той фатальний день, 29 грудня ввечері, Юрій Россошанський та Ірина Ноздровська випадково зіткнулися на зупинці маршрутки в селищі Демидів.

«Між ними розпочалась словесна перепалка, у ході якої Юрій Россошанський вихопив з кишені саморобний ніж й ударив ним в горло Ірину Ноздровську», - розповів Геращенко.

Після цього Россошанський нібито схопив бездиханне тіло юристки, закинув на плечі й виніс з місця злочину для того, щоб потім втопити в річці, яка протікає поруч.

«На ранок 30-го грудня, отямившись і зрозумівши, що він скоїв жахливе вбивство, Юрій, взагалі-то подумував про самогубство. І не відкидається, що він був його й вчинив, якби співробітники поліції його не затримали», - додав Геращенко.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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