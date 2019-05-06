Геращенко розповів подробиці розмови Зеленського з депутатами



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Володимир Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня

Провести зустріч запропонував Парубій, щоб визначитися з датою інавгурації

На зустрічі новообраного президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що, на його думку, голосів за інавгурацію 19 травня не вистачить.

Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України Антон Геращенко.

Нардеп розповів, що на зустріч із керівниками фракцій Верховної Ради Зеленський приїхав у супроводі кількох людей, зокрема зі Сергієм Шефіром – своїм давнім бізнес-партнером по «95 кварталу», Андрієм Богданом і зі своїм юристом.

За інформацією Геращенка, провести зустріч запропонував спікер ВРУ Парубій, щоб визначитися з датою інавгурації.

«Володимир Зеленський запропонував дату інавгурації 19 травня. Він наголосив, що його право пропонувати таку дату, а право Верховної Ради – погоджуватися або ні. Представники фракція, які були присутні, казали, що потрібно порадитися зі всіма нардепами щодо цієї дати, бо зараз період травневих відпусток», – зазначив Геращенко.

Водночас він заявив, що є певний ризик, що деякі депутатські групи не захочуть голосувати за запропоновану Зеленським дату інавгурації.

«На цій зустрічі ніхто прямо не сказав, що не буде голосувати. Але Парубій повідомив, що він думає, що голосів не вистачить. Давайте казати відверто, в цій Раді є фактично два керівники фракції, які програли вбори, – Тимошенко й Порошенко, які можуть не голосувати так, як хочеться Зеленському. Але я розумію Зеленського. Він якомога швидше хоче вступити у свої повноваження, щоб починати виконувати свою передвиборчу програму. А пан Порошенко хоче якомога більше використати часу. Якщо дати йому волю, він би працював і далі. Можливо, найкраща дати інавгурації для нього – 3 червня. Та я думаю, що все закінчиться добре, інавгурація відбудеться. А щодо дати – подивимося», – додав Геращенко.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.