Геращенко закликала колег не ходити на ефіри NewsOne та 112



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Верховної Ради, кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко

Віцеспікерка акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають

Перший заступник голови Верховної Ради, кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам «NewsOne» і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука – у відповідь на заяву «NewsOne» провести телемост з російським телеканалом «Росія24».

«Я щаслива, що знаходжуся в «чорних списках» цих телеканалів і жодного разу не отримувала від них запрошення на ефіри. Вважаю це знаком якості… А тут сидять ті, хто розповідає досі про Порошенка, а самі весь минулий тиждень провели в ефірі цих телеканалів – лідери і лідерки деяких фракцій, які не вилазять з цих каналів. І нам тут розповідають, як нам треба жити», – наголосила вона.

Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: «Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали».

Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.

«Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції «Армія ФМ» – така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради», – резюмувала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.