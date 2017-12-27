Геращенко змусила окупантів «ДНР» під час обміну розмовляти українською
- Сьогодні, 03:26
-
Розсилка
Бойовики спочатку вимагали, щоб Геращенко розмовляла російською, а потім самі на перейшли на українську
Перший віце-спікер українського парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо Донбасу в Мінську Ірина Геращенко під час обміну полоненими змусила найманців «ДНР» розмовляти українською мовою.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Анастасія Станко.
«А Ірина Геращенко таки крута. Як же вона «строїла» цих днрівців, навіть українською заговорили вони. Спочатку вимагали, щоб вона російською, а потім самі на українську перейшли», - написала Станко.
До слова, глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій на зустрічі з полоненими не захотів співати гімн України.
Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.
Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».