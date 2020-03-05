Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінкомітету проти призначення «баби» - заступника міністра



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Голова фінансового комітету Данило Гетьманцев

У мережу потрапило приватне листування Гетманцева

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев в листуванні з колегою запротестував проти призначення «баби» заступником міністра фінансів. Фото листування в Facebook опублікував блогер Михайло Шнайдер.

На фото видно, що Гетманцев листувався з головою бюджетного комітету Юрієм Аристовим. Вони обговорювали призначення нового першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, за якого сам Гетьманцев, до речі, не голосував.

«Він хоче брати першим заступником бабу, яка працювала на Южаніну (очолювала комітет до Гетьманцева — ред.) у комітеті у мене, яку я вигнав», — написав Гетманцев.

«Така поведінка абсолютно незрозуміла і неприйнятна. Невже він проти призначення цієї жінки заступником лише через її стать? Хіба нормальний народний депутат і нормальний чоловік може собі таке дозволити? Однозначно ні», — прокоментував блогер.

Нагадаємо, Гетманцев очолив Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики 30 серпня 2019 року.