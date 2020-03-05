Понад 80% українців схвалюють те, що жінки йдуть у політику - дослідження



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Соціологи стверджують, що близько половини опитаних згодні з твердженням, що в Україні на сьогодні бракує партії, що представляє інтереси жінок

Майже 40% опитаних вважають, що жінки замало представлені політиці, 30-35% вважають, що вони недостатньо представлені в правоохоронних органах та науці, 26% - в армії, 19% - у бізнесі, - опитування

82% українців схвалюють те, що жінки йдуть до політики, 12% дотримуються протилежної думки. Такі результати опитування, представлені соціологічною групою «Рейтинг».

Зазначається, що майже 40% опитаних вважають, що жінки замало представлені в політиці, 30-35% вважають, що вони недостатньо представлені в правоохоронних органах та науці, 26% - в армії, 19% - у бізнесі.

Соціологи стверджують, що близько половини опитаних згодні з твердженням, що в Україні на сьогодні бракує партії, що представляє інтереси жінок. Стільки ж переконані, що жінки недостатньо представлені в уряді, Верховній Раді та місцевій владі. Зі згаданими тезами частіше погоджувалися представники старшого покоління та жінки.

«Попри це, в питаннях лідерства та ухваленні зважених рішень відповіді розподілилися таким чином: понад 40% опитаних переважно обирали середньозважену відповідь щодо того, кому краще, чоловікам чи жінкам, вдається займати лідерську позицію та приймати рішення. Натомість у порівнянні прямих відповідей перевагу респонденти все ж надавали чоловікам, особливо коли йшлося про сферу політики», - зазначають соціологи.

Водночас опитані найчастіше погоджувалися з тим, для ефективної роботи народним або місцевим депутатом стать не має особливого значення.

«Незважаючи на те, що відносна більшість погоджувалася, що ефективно виконувати обов'язки міського чи сільського голови, голови обласної державної адміністрації, міністра, прем'єр-міністра та президента України можуть і чоловіки, і жінки, все ж дещо частіше опитані зазначали, що ефективними тут будуть чоловіки», - наголосили соціологи.

Опитування проводила група «Рейтинг» 21-25 лютого 2020 року. Було опитано 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,2%.