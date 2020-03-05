Разумков вважає, що відсутність кількох міністрів не впливає на діяльність уряду



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Дмитро Разумков вважає, що про конкретні персоналії, які обговорюються на керівників міністерств, «поки зарано говорити»

Голова Ради зазначив, що стосовно кандидатур на вакантні посади зараз ідуть консультації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що відсутність кількох міністрів в новопризначеному уряді не впливає на його діяльність та життєдіяльність країни. Про це він сказав на брифінгу сьогодні, 5 березня.

Разумков зазначив, що стосовно кандидатур на вакантні посади зараз ідуть консультації.

«Є заступники міністрів, є перші заступники, і система продовжує функціонувати», - наголосив спікер.

За словами Разумкова, консультації щодо кандидатур на вакантні посади міністрів проходять в Офісі президента, уряді й монобільшості парламенту.

Проте про конкретні персоналії, які обговорюються, «поки зарано говорити», - зауважив Разумков.

Голова парламенту додав, що «Кабмін є правочинним, тому що вчора було призначено більше двох третин Кабінету міністрів України і він склав присягу, і сьогодні вже функціонує в повному обсязі».

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.