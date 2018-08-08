Гейтс на суді заявив, що Пінчук був клієнтом Манафорта



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Колишній партнер Манафорта Рік Гейтс

Слідство не уточнило, про які суми йдеться

Серед клієнтів американського політтехнолога Пола Манафорта був український бізнесмен Віктор Пінчук.

Ппо це на суді у справі Манафорта заявив колишній партнер політтехнолога Рік Гейтс, повідомляє ВВС.

Зазначається, що слідство, втім, не уточнило, про які суми йдеться.

«Гейтс підтвердив факт переказу грошей з кіпрської компанії, яка належить Віктору Пінчуку, на рахунок компанії Манафорта, розташований на тому ж острові», - пише видання.

Натомість The New York Times додає, що Пінчук заплатив Манафорту через компанію Plymouth Consultants Limited за «юридичний проект».

Представники українського бізнесмена не відповіли на запит про коментар NYT.

Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенкупід час президентської кампанії 2014 року.

Натомість у Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом