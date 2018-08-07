Українські клієнти перевели на кіпрський рахунок Манафорта мільйони доларів - Гейтс



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Пол Манафорт

Екс-партнер Манафорта підтвердив, що вони усвідомлювали, що порушували закон

Колишній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс на суді заявив, що українські клієнти Манафорта заплатили мільйони доларів шляхом переведення коштів на рахунки Манафорта на Кіпрі.

Про це він сказав під час засідання суду у справі про податкові злочини Манафорта, пише The Washington Post.

Гейтс також визнав, що вони з Манафортом відкривали рахунки в офшорних юрисдикціях, зокрема, на Кіпрі, не повідомляючи про це владу США. За його словами, вони з Манафортом усвідомлювали, що порушували закон.

Крім цього, Гейтс зізнався, що з допомогою фіктивних угод присвоїв кілька сотень тисяч доларів.

Також колишній бізнес-партнер Манафорта у понеділок дав свідчення в суді, що допомагав Манафорту подавати фальшиві податкові декларації та не показував банківських рахунків за кордоном

Як очікується, Гейтс стане ключовим свідком у справі уряду проти Манафорта. Він визнав свою провину в лютому й погодився співпрацювати з прокурорами за угодою, яка могла посприяти зменшенню його покарання.

Раніше бухгалтер Манафорта зізналась у підробці документів.

Нагадаємо, українські партнери Манафорта вимагали не реєструвати доходи. Під час судового засідання, адвокат Томан Зенле заявив, що політтехнолог Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, так як це було умовою від його українських колег.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.