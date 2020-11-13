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    Гілларі Клінтон може стати постпредом США в ООН – ЗМІ

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    Кандидатура Гілларі Клінтон наразі активно обговорюється. - Гілларі Клінтон може стати постпредом США в ООН – ЗМІ
    Кандидатура Гілларі Клінтон наразі активно обговорюється.
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Команда Джо Байдена хоче покращити імідж США на світовій арені після скандального правління Дональда Трампа

    Команда обраного президентом США Джо Байдена розглядає на посаду постпреда США в ООН кандидатуру Гілларі Клінтон. Про це повідомляє The Washington Post.

    За даними джерел видання, кандидатура Клінтон наразі активно обговорюється. 

    «Це повинно підняти престиж і репутацію США після перебування на посаді президента Трампа», – вважають у штабі демократа.

    Гілларі Клінтон – перша леді США (1993-2001), сенатор від штату Нью-Йорк (2001-2009), Державний секретар США (2009-2013). Кандидат в президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії. Клінтон програла тоді республіканцю Трампу за кількістю голосів у Колегії виборників, але отримала більшість голосів у загальнонаціональному голосуванні. 

    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Читайте також: Названо кандидатів на ключові пости в адміністрації Байдена



    Теги: США Джозеф Байден ООН Гілларі Клінтон вибори у США
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