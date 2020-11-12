Байден визначився з кандидатурою голови апарату Білого дому
Рон Клейн є давнім соратником Джо Байдена
Рон Клейн прийняв пропозицію Байдена
Обраний президент США Джо Байден хоче призначити главою апарату Білого дому свого давнього соратника Рона Клейна.
Про це повідомляє CNN.
Рон Клейн є давнім соратником Джо Байдена. Він працював у його адміністрації за часів віцепрезидентства. Також Клейн допомагав віцепрезиденту Елу Гору.
Джерела CNN відзначили, що Рон Клейн прийняв пропозицію Байдена.
Як відомо, згідно опитування, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.
Зазначимо, рідний штат Байдена першим затвердив результати виборів президента США.
Нагадаємо, 11 листопада Трамп вперше з'явився на публіці після повідомлень про перемогу Байдена.
До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.
Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.
Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.
Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.