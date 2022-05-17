Реальність без роботи і житла: що Росія обіцяє маріупольцям на Далекому Сході

Маріупольці розповідають, що у поїзді у нас збирали дані та казали, що передадуть їх у центр зайнятості, а після приїзду родинам підшукають роботу

Вже три тижні у селищі Врангель у Приморському краї мешкають понад 300 біженців із Маріуполя. Евакуюватися на територію, підконтрольну Україні, вони не змогли, тому поїхали до Таганрогу, де прямо на вокзалі біженців почали агітувати вирушити на Далекий Схід — обіцяли безкоштовне житло, пільгову іпотеку та роботу. Так біженці опинилися у селищі Врангель на березі затоки Находка.

Як розповіли кілька біженців, з якими вдалося поговорити виданню «Медуза», у Таганрозі маріупольців справді зазивали у Примор'ї бонусами програми із переселення співвітчизників на Далекий Схід. Прямо на таганрозькому вокзалі їм вручили листівки, в яких було прописано, що при переїзді їм буде покладено по 170 тисяч рублів підйомних на кожного члена сім'ї та житлові сертифікати – до 600 тисяч рублів на кожного переселенця (приблизно такі ж цифри потім офіційно озвучили в уряді Прімор на зустрічі з переселенцями: 570 тисяч рублів – житловий сертифікат і 164 тисячі рублів – одноразова допомога).

Мешканці України біля поїзда, який прибув на залізничну станцію Тихоокеанська у Находці. 21 квітня 2022 року

«Можливості виїхати до спокійніших районів України не було, тільки до Росії, — згадує Ольга (всі імена героїв змінені з метою їхньої безпеки) — Але й тут вибір був невеликий — до Кірова чи на Далекий Схід за програмою [переселення співвітчизників на Далекий Схід]. Нас сюди й заманили цією програмою. Думали, буде іпотека під 2%, але виявилося, що це тільки для тих родин, де подружжю не більше 35 років. Ми про це дізналися вже у поїзді».

Маріупольці розповідають, що у поїзді у нас збирали дані та казали, що передадуть їх у центр зайнятості, а після приїзду родинам підшукають роботу.

«Ми всі просили роботу із житлом, нам обіцяли, що так і має бути. Але зрештою все не так. Чоловікові пропонують низькооплачувану роботу, а мені взагалі нічого не пропонують», – каже Ольга.

У чоловіків з роботою теж не все так чудово, як обіцяли при переселенні. Олексію, який прибув з Маріуполя, запропонували роботу обробником риби в «Доброфлоті» — це найбільший рибопромисловий холдинг Далекого Сходу. Але його не влаштувала зарплата с 35 тисяч рублів. Це значно менше, ніж середня зарплата в регіоні — 54,5 тисячі рублів, за даними Приморськстату на лютий.

«В Україні заробляв не менше 1000 доларів», – розповів він. Також Олексію, за його словами, пропонували «рубати курям голови» на сільськогосподарському підприємстві – теж за 35 тисяч рублів. Поки що маріуполець продовжує шукати роботу в Примор'ї, але розмірковує про те, щоб виїхати до Якутії. Йому здається, що там він зможе знайти прибуткову роботу.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про долю 300 маріупольців, які були депортовані до Владивостоку: «Людей розселили у селище Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком».

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.