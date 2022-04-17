Денисова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи

Український омбудсмен стурбована інформацією про табори для примусово депортованих до РФ

Декілька таборів для примусово депортованих українців виявили у Пензенській області російські волонтери. Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, в одному із таких таборів перебували понад 400 людей — переважно жінки та 147 дітей різного віку, зокрема й немовлята.

«Майже кожного дня ЗМІ країни-окупанта з посиланням на інформацію окупаційних високопосадовців повідомляє про вивезення з України наших громадян. Станом на 16 квітня, за їхніми даними, було переміщено 808 тисяч людей, з яких 153 тисячі — діти», — написала вона.

Денісова каже, що депортовані українці були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища.

Вчора, 16 квітня, перші 7 українців із табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії. У цьому допомогли російські волонтери, консульська служба в Естонії та Естонія.

Зараз вивезені у безпеку українці отримують необхідну допомогу. Влада готується до перевезення наступної групи людей.

«Я звертаюся до громадян України, які зараз перебувають в Росії і не знають, які дістатися до України чи країн Європи — ви можете скористатися пунктом пропуску через кордон РФ до міста Нарва, де вам нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади», — зазначила Денісова.

На початку квітня міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. На той час під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Згодом стало відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.

Як повідомили естонські компанії-перевізники, близько 25 тисяч українців, примусово переселених до Росії, змогли самотужки прибути і розміститися в Естонії.

Раніше Денісова повідомила про зафіксовані спроби росіян пройти на територію Естонської Республіки під виглядом українців, вивезених окупаційним контингентом з території України. Втім, запевнила омбудсменка, естонці, використовуючи українські бази даних, виявляють цих псевдо українців та відправляють їх назад у Росію.