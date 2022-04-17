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    Денисова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи

    Людмила Денісова радить покинути Росію через естонський кордон&nbsp; &nbsp; - Денисова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи

    Людмила Денісова радить покинути Росію через естонський кордон   

    Фото: Офіс омбудсмена

    Український омбудсмен стурбована інформацією про табори для примусово депортованих до РФ

    Декілька таборів для примусово депортованих українців виявили у Пензенській області російські волонтери. Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, в одному із таких таборів перебували понад 400 людей — переважно жінки та 147 дітей різного віку, зокрема й немовлята.

    «Майже кожного дня ЗМІ країни-окупанта з посиланням на інформацію окупаційних високопосадовців повідомляє про вивезення з України наших громадян. Станом на 16 квітня, за їхніми даними, було переміщено 808 тисяч людей, з яких 153 тисячі — діти», — написала вона.

    Денісова каже, що депортовані українці були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища.

    Вчора, 16 квітня, перші 7 українців із табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії. У цьому допомогли російські волонтери, консульська служба в Естонії та Естонія.

    Зараз вивезені у безпеку українці отримують необхідну допомогу. Влада готується до перевезення наступної групи людей.

    «Я звертаюся до громадян України, які зараз перебувають в Росії і не знають, які дістатися до України чи країн Європи — ви можете скористатися пунктом пропуску через кордон РФ до міста Нарва, де вам нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади», — зазначила Денісова.

    На початку квітня міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. На той час під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

    Згодом стало відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.

    Як повідомили естонські компанії-перевізники, близько 25 тисяч українців, примусово переселених до Росії, змогли самотужки прибути і розміститися в Естонії.

    Раніше Денісова повідомила про зафіксовані спроби росіян пройти на територію Естонської Республіки під виглядом українців, вивезених окупаційним контингентом з території України. Втім, запевнила омбудсменка, естонці, використовуючи українські бази даних, виявляють цих псевдо українців та відправляють їх назад у Росію.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Естонія документи українці бомбосховища Україна Людмила Денісова кордон влада окупація перевезення #stoprussia
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    Денисова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи