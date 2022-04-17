Денисова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи
Людмила Денісова радить покинути Росію через естонський кордон
Український омбудсмен стурбована інформацією про табори для примусово депортованих до РФ
Декілька таборів для примусово депортованих українців виявили у Пензенській області російські волонтери. Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, в одному із таких таборів перебували понад 400 людей — переважно жінки та 147 дітей різного віку, зокрема й немовлята.
«Майже кожного дня ЗМІ країни-окупанта з посиланням на інформацію окупаційних високопосадовців повідомляє про вивезення з України наших громадян. Станом на 16 квітня, за їхніми даними, було переміщено 808 тисяч людей, з яких 153 тисячі — діти», — написала вона.
Денісова каже, що депортовані українці були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища.
Вчора, 16 квітня, перші 7 українців із табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії. У цьому допомогли російські волонтери, консульська служба в Естонії та Естонія.
Зараз вивезені у безпеку українці отримують необхідну допомогу. Влада готується до перевезення наступної групи людей.
«Я звертаюся до громадян України, які зараз перебувають в Росії і не знають, які дістатися до України чи країн Європи — ви можете скористатися пунктом пропуску через кордон РФ до міста Нарва, де вам нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади», — зазначила Денісова.
На початку квітня міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. На той час під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.
Згодом стало відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.
Як повідомили естонські компанії-перевізники, близько 25 тисяч українців, примусово переселених до Росії, змогли самотужки прибути і розміститися в Естонії.
Раніше Денісова повідомила про зафіксовані спроби росіян пройти на територію Естонської Республіки під виглядом українців, вивезених окупаційним контингентом з території України. Втім, запевнила омбудсменка, естонці, використовуючи українські бази даних, виявляють цих псевдо українців та відправляють їх назад у Росію.