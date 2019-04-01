Вибори президента: ЦВК опрацювала перші протоколи



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Наразі найбільше голосів у Володимира Зеленського Фото: Дмитро Шеремета, Главком

Центрвиборчком обробив 0,41% протоколів

За результатами опрацювання 0,41% протоколів, на виборах президента України лідирує Володимир Зеленський.

Відповідні дані станом на 23:05 оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з цими результатами найбільше голосів у Володимира Зеленського (28,41%). На другому місці Юлія Тимошенко (18,18%). У Петра Порошенка 17,49% голосів.

Нагадаємо, дані із 172 округів свідчать про 63,48% явки виборців.

Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.

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