Вибори президента: ЦВК опрацювала перші протоколи
-
Розсилка
Центрвиборчком обробив 0,41% протоколів
За результатами опрацювання 0,41% протоколів, на виборах президента України лідирує Володимир Зеленський.
Відповідні дані станом на 23:05 оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.
Згідно з цими результатами найбільше голосів у Володимира Зеленського (28,41%). На другому місці Юлія Тимошенко (18,18%). У Петра Порошенка 17,49% голосів.
Нагадаємо, дані із 172 округів свідчать про 63,48% явки виборців.
Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».
Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.
Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.
Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».
Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.
Читайте також: