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    Вибори президента: ЦВК опрацювала перші протоколи

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    Наразі найбільше голосів у Володимира Зеленського - Вибори президента: ЦВК опрацювала перші протоколи
    Наразі найбільше голосів у Володимира Зеленського
    Фото: Дмитро Шеремета, Главком

    Центрвиборчком обробив 0,41% протоколів

    За результатами опрацювання 0,41% протоколів, на виборах президента України лідирує Володимир Зеленський.

    Відповідні дані станом на 23:05 оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

    Згідно з цими результатами найбільше голосів у Володимира Зеленського (28,41%). На другому місці Юлія Тимошенко (18,18%). У Петра Порошенка 17,49% голосів.

    Нагадаємо, дані із 172 округів свідчать про 63,48% явки виборців.

    Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.

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