ЦВК: дані із 172 округів свідчать про 63,48% явки виборців



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У ЦВК продовжують підрахунок явки виборців

Найбільше виборців прийшло проголосувати у Львівській області (68,99%), найменше – на Закарпатті (46,99%)

Центральна виборча комісія оприлюднила дані про явку виборців на чергових виборах президента станом на 20:00.

Наразі оброблено інформацію із 172 територіальних виборчих округів.

За інформацію ЦВК, явка становить 63,48%.

Найбільше виборців прийшло проголосувати у Львівській області (68,99%), найменше – на Закарпатті (46,99%).

Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.