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    Глава ЦВК поскаржилася на тиск «навколопартійних діячів»

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    Очільниця&nbsp;Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук - Глава ЦВК поскаржилася на тиск «навколопартійних діячів»
    Очільниця Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук

    За словами Сліпачук, з нею намагаються вести «нестандартні» консультації

    Представники політичних партій або причетні до них особи чинять тиск на главу Центральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.

    Про це вона повідомила на засіданні Центрвиборчкому в понеділок 1 липня, пише  «Інтерфакс Україна».

    За словами Сліпачук, з нею намагаються вести «нестандартні» консультації.

    «Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю (це єдина думка всіх членів Центральної виборчої комісії) - за рамки закону ЦВК не вийде», - підкреслила членкиня комісії.

    Вона також зазначила, що «замовники» і особи, які чинять на неї тиск, не сховаються від закону.

    «Все це буде отримувати належну оцінку правоохоронних органів», - заявила голова ЦВК.

    До слова, Верховний Суд України зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.

    Раніше адвокат колишнього депутата від «Партії регіонів» і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.

    Народний депутат Тетяна Чорновол закликала президента Володимира Зеленського негайно провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо питання реєстрації кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва та інших членів команди Януковича.

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