Глава ЦВК поскаржилася на тиск «навколопартійних діячів»



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Очільниця Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук

За словами Сліпачук, з нею намагаються вести «нестандартні» консультації

Представники політичних партій або причетні до них особи чинять тиск на главу Центральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.

Про це вона повідомила на засіданні Центрвиборчкому в понеділок 1 липня, пише «Інтерфакс Україна».

За словами Сліпачук, з нею намагаються вести «нестандартні» консультації.

«Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю (це єдина думка всіх членів Центральної виборчої комісії) - за рамки закону ЦВК не вийде», - підкреслила членкиня комісії.

Вона також зазначила, що «замовники» і особи, які чинять на неї тиск, не сховаються від закону.

«Все це буде отримувати належну оцінку правоохоронних органів», - заявила голова ЦВК.

До слова, Верховний Суд України зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.

Раніше адвокат колишнього депутата від «Партії регіонів» і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Народний депутат Тетяна Чорновол закликала президента Володимира Зеленського негайно провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо питання реєстрації кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва та інших членів команди Януковича.