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    У світі

    У Каталонії тисячі осіб протестували проти арешту сепаратистів

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    У Каталонії тисячі осіб протестували проти арешту сепаратистів

    Поліція заявила, що участь в демонстрації взяли 12 тисяч осіб

    Кілька тисяч людей в суботу влаштували демонстрацію біля Барселони на знак протесту проти ув’язнення семи каталонських сепаратистів за підозрою в тому, що вони планували здійснити напади із застосуванням вибухівки.

    Про це повідомляє AP.

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    Протест провели у місті Сабадель, рідному для деяких заарештованих. Демонстранти несли великий плакат з написом «Репресії не зупинять нас. Свобода». 

    Поліція заявила, що участь в демонстрації взяли 12 тисяч осіб. 

    Прихильники незалежності іспанського регіону Каталонія стверджують, що арешти є спробою криміналізувати рух, який в переважній більшості є мирним.

    Семеро осіб заарештували в понеділок за звинуваченням у приналежності до терористичної організації, яка виготовляла вибухові речовини з метою завдати шкоди.

    Окремо очікується, що в найближчі тижні Верховний суд Іспанії винесе рішення у справі проти 12 лідерів невдалої спроби оголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 

    Обвинувальне рішення з суворими вироками, ймовірно, викличе більше протестів в Каталонії.

    Нагадаємо, тисячі протестувальників, 21 вересня зібралися в центрі Мадрида, щоб привернути увагу до гострої в країні проблеми домашнього насильства.

    У Росії опозиція планувала провести масштабну акцію протесту на проспекті Сахарова у Москві.

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