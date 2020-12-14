Глава МОЗ пояснив, чому в Україні різко зменшилась кількість Covid-хворих

Степанов заявив, що люди стали менше звертатися, щоб зробити тест на ковід

В Україні за минулий тиждень підтвердили 78 719 нових випадків коронавірусу. Це більш ніж на 10 тисяч випадків менше, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За позаминулий тиждень було виявлено 89 322 випадки Covid-19, що на 10 603 більше, ніж за минулі сім днів.

При цьому за минулий тиждень провели майже на 35 тисяч менше тестувань методом ПЛР - 244 391 проти 279 189 на позаминулому тижні.

У лікарнях станом на ранок понеділка знаходиться 27 393 пацієнти. Тижнем раніше було 28 163 госпіталізованих.

Степанов додав, що зменшення тестувань пов'язано з тим, що менша кількість людей стала звертатися за цією послугою.

«У нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням. Ми, як тільки побачили зменшення, відразу змінили підходи до тестування», - додав міністр.

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Коронавірус в Україні

Всього 900666

Одужали 506718

Хворіють 378701

Померли 15247

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Як повідомлялося, минулого тижня МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.