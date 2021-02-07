Глава МЗС оцінив шанси України отримати безвіз зі США

Українцям поки не варто сподіватися на скасування США візового режиму

Дмитро Кулеба виступає за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі

Питання безвізу між Україною та США зараз неможливо вирішити, але в майбутньому обговорення можливо.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Коли-небудь ми, безумовно, будемо домагатися такого (безвізу зі США, – ред.). Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі США не йдеться», – уточнив глава МЗС.

Водночас, за його словами, можливі держпрограми мобільності, за якими українці зможуть більше подорожувати у Штати, а американці – в Україну.

«Нам це дуже потрібно», – підкреслив Кулеба.

Раніше віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати безвізу з ЄС.

Також повідомлялося, що Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії.