Глава МЗС: Призначення Кравчука лише посилить нашу делегацію у Мінську



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Фото: Громадське

Поїздки Леоніда Кравчука до Білорусі іноді закінчуються несподівано в інтересах України, - Кулеба

Призначення першого президента незалежної України Леоніда Кравчука на посаду очільника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посилить її роботу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Людина з великим досвідом», - прокоментував призначення Кравчука глава зовнішньополітичного відомства. «Взагалі, якщо пригадати минуле, поїздки Леоніда Кравчука до Білорусі іноді закінчуються несподівано в інтересах України - наприклад, розпадом Радянського Союзу… Жартую», - сказав Дмитро Кулеба.

Він пригадав, як Леонід Кучма, попередник нинішнього керівника ТКГ ще узимку цього року розмірковував над тим, аби піти з посади. «Коли я ще працював на посаді віцепрем’єрміністра, якось зайшов в Офіс президента в один кабінет, а там якраз перебував Леонід Кучма. Десь наприкінці лютого цього року це було. Він сказав, що, напевно, вже час йому іти (припинити очолювати українську делегацію в ТКГ). Я його запитав, як же так, невже ви нас полишите? Він відповів, що розмірковує, аби таки піти», - згадав глава МЗС.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука главою делегації у Тристоронній групі замість Леоніда Кучми.