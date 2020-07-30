Кравчук не відкидає кадрових змін в українській делегації у Мінську



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Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі

3 серпня відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять наступні кроки, зазначив Кравчук

Новий голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не відкидає проведення кадрових перестанов у ТКГ.

Про це Кравчук заявив у коментарі «РБК-Україна».

За словами Кравчука, 3 серпня відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять наступні кроки.

«У понеділок ми зустрінемося, порадимося. Я виходжу з того, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила у складних умовах важливі кроки, і ми починаємо життя не з «чистого листка», починаємо з певних плюсів, але були й мінуси. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи, і, можливо, будуть якісь зміни. Я не виключаю [кадрових змін], але прямо зараз ми такого завдання не ставим», – пояснив він .

На запитання, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, Кравчук заявив, що поки у нього немає відповіді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі першого президента України Леоніда Кравчука, визначивши його главою делегації, та вивів з ТКГ другого президента Леоніда Кучму.

Раніше сьогодні Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.

Раніше Зеленський назвав кілька претендентів на місце Кучми у ТКГ, серед них – перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, напередодні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори. Як стверджує джерело в Офісі президента, таке рішення Кучма прийняв через похилий вік. «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Зазначимо, що Кравчук, який обіймав посаду першого президента незалежної України у 1991-94 рр, у січні виповнилося 86 років.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.