  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС Швеції звернулася до Росії через стан Сенцова

    • Розсилка
    <div class="copy">Олег Сенцов в російській колонії, 9 серпня 2018 року</div> - Глава МЗС Швеції звернулася до Росії через стан Сенцова
    Facebook Людмили Денісової
    Олег Сенцов в російській колонії, 9 серпня 2018 року

    Вальстрьом зазначила, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право

    Глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликала Росію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

    Про це 9 серпня вона написала у Twitter.

    Вальстрьом зазначила, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право.

    «Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян», - підкреслила шведський міністр.

    Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

    Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

    Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    Олег Сенцов путінський режим політв’язні обмін полоненими Людмила Денісова Тетяна Москалькова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ