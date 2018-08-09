Глава МЗС Швеції звернулася до Росії через стан Сенцова



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Facebook Людмили Денісової Олег Сенцов в російській колонії, 9 серпня 2018 року

Вальстрьом зазначила, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право

Глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликала Росію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це 9 серпня вона написала у Twitter.

Вальстрьом зазначила, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право.

«Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян», - підкреслила шведський міністр.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

Джерело: РБК-Україна