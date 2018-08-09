Глава МЗС Швеції звернулася до Росії через стан Сенцова
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Вальстрьом зазначила, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право
Глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликала Росію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.
Про це 9 серпня вона написала у Twitter.
Вальстрьом зазначила, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право.
«Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян», - підкреслила шведський міністр.
Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.
9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.
Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.
Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.
Джерело: РБК-Україна