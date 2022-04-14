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    Події в Україні

    Нацполіція відкрила «гарячу лінію» для родичів знищених рашистів

    Нацполіція відкрила «гарячу лінію» для родичів знищених рашистів
    фото з відкритих джерел

    Поліцейські цілодобово займаються розшуком та ідентифікацією загиблих мирних людей

    Національна поліція відкрила «гарячу» телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів. Про це МВС повідомляє у своєму Telegram.

    «Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання... Номер гарячої лінії 0 894 201 867. Працює цілодобово. Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтеся за номерами поліції вашого регіону», йдеться в повідомленні.

    У МВС також зазначають, що наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово займаються розшуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

    Нагадаємо, в Міністерстві оборони України розповіли, що робити російським матерям, чиї сини потрапили в полон в Україні. Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів матерям, якщо ті приїдуть за ними в Київ.

    На початку війни російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

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    Теги: росія окупанти війна Україна поліція окупація #stoprussia
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    Нацполіція відкрила «гарячу лінію» для родичів знищених рашистів