Нацполіція відкрила «гарячу лінію» для родичів знищених рашистів

Поліцейські цілодобово займаються розшуком та ідентифікацією загиблих мирних людей

Національна поліція відкрила «гарячу» телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів. Про це МВС повідомляє у своєму Telegram.

«Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання... Номер гарячої лінії – 0 894 201 867. Працює цілодобово. Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтеся за номерами поліції вашого регіону», – йдеться в повідомленні.

У МВС також зазначають, що наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово займаються розшуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України розповіли, що робити російським матерям, чиї сини потрапили в полон в Україні. Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів матерям, якщо ті приїдуть за ними в Київ.

На початку війни російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.