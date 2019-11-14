Глава СБУ назвав обмін Цемаха «абсолютно усвідомленим рішенням»



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Глава СБУ: якщо б у нас не було претензій до Цемаха, я думаю, він би не був обміняний

Баканов наголосив, що Україна повинна робити все, щоб громадяни, які незаконно утримуються, поверталися додому

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав обмін фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха абсолютно усвідомленим рішенням.

Про це Баканов сказав у інтерв'ю «Главкому».

Очільник СБУ наголосив, що Україна повинна робити все, щоб громадяни, які незаконно утримуються, поверталися додому.

«Обмін Цемаха - абсолютно усвідомлене рішення. Ми повинні робити все для того, щоб українські громадяни, яких незаконно утримують на території іншої країни, поверталися додому. Якщо б у нас не було претензій до Цемаха, я думаю, він би не був обміняний. Наявність Цемаха в списку на обмін ставила під питання весь обмін. Ми могли ще роками тримати Цемаха, який не сказав ні слова більше ні українським, ні нідерландським слідчим. Це був безперспективний шлях», - зазначив Баканов.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

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