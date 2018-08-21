«Главком» та ще 11 українських сайтів заблоковані в окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримська правозахисна група перевірила 30 сайтів, доступ до яких частково або повністю обмежений на окупованому півострові

Кримська правозахисна група в липні-серпні 2018 роки провела моніторинг блокування інтернет-сайтів на території окупованого Криму - українських інформаційних ресурсів, в тому числі сайтів великих українських телеканалів, про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи.

Перевірка доступності сайтів здійснювалася за допомогою мереж семи різних провайдерів в шести кримських містах БелНет (м Білогірськ), SevStar (м.Севастополь), КСТ (м.Сімферополь), Мрія (м.Сімферополь), Боспортелеком (м Керч), ЯлтаНет (м Ялта), SkyLine (Красноперекопськ). Також для порівняння було проведено моніторинг блокування цих же сайтів за допомогою одного з провайдерів в Москві.

Кримська правозахисна група перевірила 30 сайтів, доступ до яких частково або повністю обмежений мінімум в одному з перерахованих вище міст.

UA:перший http://1tv.com.ua/ (блокують 3 провайдера) ЧТРК http://blacksea.tv/ (блокують 7 провайдеров) Цензор http://censor.net.ua/ (заблокований в Криму та РФ) Еспресо ТВ http://espreso.tv/ (блокують 4 провайдера) Гордон http://gordonua.com/ (блокують 2 провайдера) ICTV http://ictv.ua/ru/ (блокують 3 провайдера) Крым.SOS http://krymsos.com/ (блокують 3 провайдера) Liveam.TV http://liveam.tv/ (блокує 1 провайдер) Меридиан http://meridian.in.ua/ (блокують 3 провайдера) Новый канал http://novy.tv/ (блокують 3 провайдера) QHA http://qha.com.ua/ (блокують 3 провайдера) След http://sled.net.ua/ (заблокований в Криму та РФ) Спротів.інфо http://sprotyv.info/ (блокують 3 провайдера) Uainfo http://uainfo.org/ (блокують 3 провайдера) Пятый канал http://www.5.ua/ (блокують 7 провайдерів) Blackseanews http://www.blackseanews.net/ (блокують 4 провайдери) События Крыма http://www.sobytiya.info/ (блокують 3 провайдера) СТБ http://www.stb.ua/ (блокують 3 провайдера) 15 минут https://15minut.org/ (заблокований в Криму та РФ) АТР https://atr.ua/ (блокують 2 провайдера) Фокус https://focus.ua/ (блокують 7 провайдерів) Главное https://glavnoe.ua/ (блокують 2 провайдера) ГР https://hromadskeradio.org/ (заблокований в Криму та РФ) ЦЖР https://investigator.org.ua/ (блокують 2 провайдера) Крым.реалии https://ru.krymr.com/ (блокує 1 провайдер) ДЕПО https://www.depo.ua/ (блокують 7 провайдерів) Обозреватель https://www.obozrevatel.com/ (блокують 2 провайдера) УП https://www.pravda.com.ua/ (заблокований в Криму та РФ) РБК https://www.rbc.ua/ (заблокований в Криму та РФ) Главком https://glavcom.ua/ (блокують 6 провайдерів)

Моніторинг показав, що 11 сайтів з цього списку заблоковані усіма сім'ю провайдерами, перевіреними в Криму. Такими сайтами є «Чорноморська телерадіокомпанія», «5 канал», «Українська правда», «Цензор.нет», «15 хвилин», «Громадське радіо», «Укрінформ», «Фокус», «Депо», «След.нет», «РБК». При цьому, в Москві заблоковані тільки сім сайтів з 30. Примітно, що сайт «Главком» недоступний в Москві, але відкривається в Красноперекопську.

У березні 2018 року Кримська правозахисна група також проводила моніторинг блокування сайтів в Криму. Результати цих двох моніторингів відрізняються. Під час минулого моніторингу, проведеного правозахисниками в Криму, сайти «5 канал», ЧТРК та «Української правди» блокували не всі провайдери. Зараз вони заблоковані як мінімум сім'ю кримськими провайдерами. В ході останнього моніторингу «Європейська правда» виявилася повністю доступна у всіх перевірених провайдерів, хоча минулого разу вона була повністю недоступна. У той же час в список додався сайт «Главком», який в минулий раз не був об'єктом моніторингу.

Решта сайтів зі списку блокуються в кожному місті по-різному. Наприклад, сайти «Еспресо ТВ» і Blackseanews блокують чотири провайдера з семи. Сайти «Крим.Реалії» і liveam.tv на момент моніторингу були заблоковані тільки сімферопольським провайдером «Мрія». Сайти АТР, «Гордон», «Обозреватель» і Центр журналістських розслідувань недоступні тільки у Сімферопольського провайдера «Мрія» і у ялтинського провайдера «ЯлтаНет».

Нагадаємо, у 2014 російська влада тиснула на німецький хостер, який обслуговував сайт «Главком» з вимогою заблокувати український сайт. Росіяни вимагали, аби інформагентство видалило зі свого сайту матеріал про «Марш за федералізацію Сибіру». Тоді Міністерство закордонних справ України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини закликали вжити термінових заходів для припинення тиску з боку Росії на українське інформаційне агентство «Главком».