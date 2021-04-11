У Роттердамі почався монтаж сцени «Євробачення» (відео)

Роботи з підготовки сцени, лаштунків, пресцентру та решти інфраструктури для найбільш складного ТВ-шоу в голландській історії будуть проходити вдень і вночі

Роботи на майданчику в Роттердамі, де пройде музичний конкурс «Євробачення», офіційно почалися в неділю.

Про це повідомляється на сайті організаторів заходу.

«Роботи з підготовки сцени, лаштунків, пресцентру та решти інфраструктури для найбільш складного ТВ-шоу в голландській історії будуть проходити вдень і вночі при суворому дотриманні заходів по боротьбі з коронавірусом», – наголошується в прес-релізі.

«Після майже двох років підготовки музичний конкурс «Євробачення» нарешті прийшов в Роттердам, –зазначив виконавчий продюсер заходу СІТС Баккер. – Разом з нашими підрядниками і партнерами ми робимо все можливе, щоб зробити концертний зал Ahoy нашим спільним домом. Ми з нетерпінням очікуємо можливість показати всім те, над чим ми так старанно працювали всією командою».

«Євробачення» цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на «Євробаченні» в 2019 році.

Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Український гурт Go_A презентував оновлену версію пісні для «Євробачення-2021». Він виступить у першому півфіналі 18 травня.

«Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.

«Євробачення» – щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу. Конкурс відбувається щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним із найбільш популярних неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 мільйонів глядачів. З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.