У Туреччині заборонять продаж одягу та електроніки

У Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину

У турецьких магазинах найближчі тижні можна буде придбати лише продукти, їжу для тварин, миючі засоби і деякі види косметики

Локдаун в Туреччині з 7 травня посилюють через ситуацію з коронавірусом. У країні обмежать покупки в магазинах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ країни.

Таким чином, дозволено буде торгувати тільки продуктами харчування, їжею для тварин, миючими засобами і деякими видами косметики, за винятком парфумерії та приладдя для макіяжу.

Під заборону підпадають продажі електроніки, одягу, іграшок, текстилю, товарів для саду, автомобільних аксесуарів, канцелярських товарів.

Зазначимо, введення локдауну в Туреччині не допомогло впоратися з пандемією коронавірусу. У країні зафіксували 340 смертей від Covid-19 у неділю, 2 березня.

Раніше уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. У Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.

Нагадаємо, Туреччина з 29 квітня ввела повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 24,7 тисяч нових випадків інфікування. 347 людей померли, 35,4 тисячі одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,5 млн, ще 14 млн отримали першу дозу вакцини.

Як відомо, Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня. За даними турецьких авіакомпаній Turkish Airlines і Pegasus Airlines, вимоги щодо ПЛР-тестів, окрім мандрівників з України, також знімуть з авіапасажирів, які вилітають з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

До слова, турецькі вчені розробили тест, який визначає штами Covid-19.