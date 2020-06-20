Голова партії «Голос» поскаржилася на низьку депутатську зарплату



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«Важко сказати, якою має бути зарплата депутата, однак, вона повинна покривати всі потреби» - нардеп

«В «Голосі» всі депутати мають «фінансову подушку» або додаткові доплати» – Рудик

Кіра Рудик поскаржилася на низьку зарплату народного депутата. За роботу в Парламенті вона отримує 35 тисяч гривень на місяць.

Про це нардеп розповіла в інтерв’ю в програмі «Перехресний допит» на 24 каналі.

Вона зазначила, що їй реально не вистачає депутатської зарплати для життя. При цьому, у неї є «фінансова подушка», якою вона зараз користується.

Також Рудик розповіла, що в «Голосі» всі депутати мають «фінансову подушку» або додаткові доплати.

«Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання про підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, у яких є така необхідність влаштуватися на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу щодо роботи у фракції, щоб вони могли заробити собі на життя», – сказала Рудик.

Рудик відзначила, що важко сказати, якою має бути зарплата депутата, однак, вона повинна покривати всі потреби.

Нагадаємо, голова партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що народний депутат Святослав Вакарчук шкодував про своє рішення не піти на вибори президента України в 2019 році.

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