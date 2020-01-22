Київ вимагає справедливості: хоче залишати собі 75% податку на доходи фізосіб



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Депутати Київради мають намір звернутися до парламенту щодо дискримінаційних положень Бюджетного кодексу

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили проект звернення до Верховної Ради України щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Наразі, відповідно до Бюджетного кодексу, більшу частину податку на доходи фізичних осіб – 60% - столиця віддає до державного бюджету. У той час, інші міста передають тільки 25% доходів від ПДФО.

За даними депутатів, у Києві зареєстровані майже 3 мільйони мешканців. Близько 2 мільйонів – не мають офіційної реєстрації, ще майже 400 тисяч осіб щоденно приїздять до міста на роботу. При цьому, столиця має серйозні інфраструктурні, транспортні, екологічні, житлово-комунальні, соціальні проблеми. Майже половина ліфтів столичних багатоповерхівок уже відслужила нормативні терміни, інженерна інфраструктура потребує негайної заміни.

«Крім того, значно не вистачає місць для дітей у школах і садочках, більшість навчальних закладів потребують реконструкції та модернізації. Є чимало проблем із транспортною інфраструктурою, приміром, за останні роки кількість муніципального транспорту знизилась на 10%. Місто потребує нових станцій метрополітену. Але столиця не може швидко вирішувати ці проблеми через брак коштів. А тут ще й більшу частину ПДФО ми мусимо віддавати державі, замість того, аби розвивати столицю. Загалом, наразі право киян на використання податку на доходи фізичних осіб, сплаченого на території міста, суттєво обмежується положеннями чинного Бюджетного кодексу порівняно з іншими територіальними громадами. Ми пропонуємо виправити цю несправедливість», - зазначив ініціатор проекту рішення депутат Київради Олександр Пабат.

За його словами, саме тому Київрада має звернутися до Верховної Ради України з вимогою визнати чинні положення Бюджетного кодексу, що стосуються формування доходів Києва від розподілу податку на доходи фізичних осіб, дискримінаційними та неприйнятними, і внести в них відповідні зміни. Депутати наголошують, що у місті має залишатися 75% доходів від ПДФО, а не 40%, як є зараз.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.