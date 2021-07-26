Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій

Олександр Янукович фігурує у справі щодо ухилення від сплати податків на суму близько 40 млн грн

Син Януковича вимагає від генпрокурорки особисто розглянути всі описані в скарзі порушення і очікує на офіційну відповідь

Син експрезидента-утікача Віктора Януковича Олександр направив відкритого листа генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій зі скаргою на бездіяльність прокурорів у кримінальній справі щодо нього. Про це у Facebook повідомив прессекретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

За версією прокурорів, син експрезидента в змові з керівництвом ПрАТ «Артемівськ Вайнері» організував схему з ухилення від сплати податків компанією на суму близько 40 млн грн. За словами представника Януковича, справа була «наспіх сфабрикована Генеральною прокуратурою України лише з метою створення хоч якогось приводу для накладення санкцій Радою ЄС».

Кірасир заявив, що прокурори не допускають проведення судової експертизи, яка формально закріпила б відсутність складу злочину і «беззастережно привела б до закриття справи». Також віе додав, що прокурори уникають допиту самого Олександра Януковича, «не дивлячись на його численні заяви з проханням про це».

«За сім років прокурори не зробили жодної спроби зв'язатися з ним і / або направити відповідний міжнародний запит в РФ», – заявив представник Януковича.

Далі Кірасир наводить цитати з листа Януковича Венедіктовій:

«Саме Ви, як генеральний прокурор, зараз одноосібно відповідальні за незаконні дії або навмисну бездіяльність правоохоронців у цій «кримінальній справі».

«Я знаю чому ваші підлеглі і Ви не робите цього (не закриваєте кримінальну справу, – ред.) через сором за беззастережну довіру Ради Європи брехні української прокуратури про мою винуватість у будь-яких злочинах. І через страх виявлення фальсифікації справи прокурорами при її публічному розгляді в суді. Зрозуміло, що Європа такого не пробачить».

Олександр Янукович в своєму листі вимагає від генпрокурорки особисто розглянути всі описані в скарзі порушення і очікує на офіційну відповідь на свій лист. Син експрезидента-утікача також висловив готовність бути допитаним у цій справі і наполягає на її негайному закритті або передачі в суд.

«Про систематичні порушення прав людини співробітниками прокуратури Олександр Янукович також поінформував президента України В. Зеленського, главу ВРУ Д. Разумкова, а також Уповноваженого з прав людини в ВРУ Л. Денисову, направивши їм копії свого листа на адресу генерального прокурора», – додав Кірасир.

До слова, за інформацією ЗМІ, фірма, пов'язана з сином Януковича, володіє частиною московського бізнес-центру.