Депутат пояснив, навіщо Україні продавати землю



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Микола Сольський вважає, що зараз у нас розвивається агросектор тільки у сегменті вирощування зернових і не впливаємо на жодні ринки ні щодо овочів, ні щодо фруктів

Люди не хочуть вкладатись в чуже, як ви не будете робити суперремонт в орендованій квартирі, - нардеп

Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі вважає, що для впливу України на світові ринки, зокрема, овочів та фруктів потрібно, щоб земля була власністю фермерів. Про це нардеп сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сольського, зараз у нас розвивається агросектор «тільки у сегменті вирощування зернових». «Ми не впливаємо на жодні ринки ні щодо овочів, ні щодо фруктів, ні щодо горіхів, ні щодо іншої сільгосппродукції, де треба вкласти $5 тис. в гектар або більше. Не розвивається все, що пов’язане з поливом. Люди просто не хочуть вкладатись в чуже, як ви не будете робити суперремонт в орендованій квартирі», - зазначив нардеп.

На думку Сольського, сад людина в більшості випадків буде закладати тільки тоді, якщо земля буде належати їй. «Коли мені кажуть, що ринок землі вб’є села – то це повний сюр. Бо у всіх галузях, які вкладають тисячі доларів на гектар, працівників треба в десятки-сотні разів більше», - наголосив співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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