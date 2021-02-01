«Коли тебе призначають головою ОДА, то з’являється стільки друзів…». Скічко розказав про перші дні на новій посаді
Новий голова Черкаської ОДА розповів, як формуватиме свою команду
Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко не належить до тих чиновників, які працюють із дев’ятої ранку до шостої вечора. Він є прихильником роботи не за графіком, а за зробленими справами. Про це Олександр Скічко розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
Скічко зазначив, що насамперед збирається оцінити діяльність працівників обладміністрації, заявити їм про свої правила роботи та цінності. «Якщо люди готові їх розділяти, будемо працювати», – пояснив він.
Він додав, що в обладміністрації працює два заступники губернатора, яких він добре знає. «Ми з ними працювали за мого попередника: один із них відповідає за фінанси, інший – за гуманітарний блок. Але як буде далі – не можу сказати», – додав він.
Водночас Скічко зазначив, що до нього зараз ходять представники різних фракцій, які радять когось у той чи інший департамент, «але не можна всіх звільнити й нових завести».
«Коли тебе призначають головою ОДА, то з’являється стільки друзів, про яких ти навіть не підозрював. Але я до цього нормально ставлюся, бо хороші кадри треба десь брати», – підкреслив Скічко.
Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.
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