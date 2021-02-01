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    «Коли тебе призначають головою ОДА, то з’являється стільки друзів…». Скічко розказав про перші дні на новій посаді

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    Скічко на новій посаді насамперед шукатиме нові кадри - «Коли тебе призначають головою ОДА, то з’являється стільки друзів…». Скічко розказав про перші дні на новій посаді
    Скічко на новій посаді насамперед шукатиме нові кадри
    Фото: Главком

    Новий голова Черкаської ОДА розповів, як формуватиме свою команду

    Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко не належить до тих чиновників, які працюють із дев’ятої ранку до шостої вечора. Він є прихильником роботи не за графіком, а за зробленими справами. Про це Олександр Скічко розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    Скічко зазначив, що насамперед збирається оцінити діяльність працівників обладміністрації, заявити їм про свої правила роботи та цінності. «Якщо люди готові їх розділяти, будемо працювати», – пояснив він.

    Він додав, що в обладміністрації працює два заступники губернатора, яких він добре знає. «Ми з ними працювали за мого попередника: один із них відповідає за фінанси, інший – за гуманітарний блок. Але як буде далі – не можу сказати», – додав він.

    Водночас Скічко зазначив, що до нього зараз ходять представники різних фракцій, які радять когось у той чи інший департамент, «але не можна всіх звільнити й нових завести».

    «Коли тебе призначають головою ОДА, то з’являється стільки друзів, про яких ти навіть не підозрював. Але я до цього нормально ставлюся, бо хороші кадри треба десь брати», – підкреслив Скічко.

    Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.

    29-річний новий голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві.

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    Теги: Черкаси політика Володимир Зеленський Черкащина Олександр Скічко
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