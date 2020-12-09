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    Арбітражний керуючий попався на хабарах у $5 тис. і $10 тис.

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    Правоохоронці затримали посадовця &laquo;на гарячому&raquo; під час отримання хабара - Арбітражний керуючий попався на хабарах у $5 тис. і $10 тис.
    Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» під час отримання хабара
    Фото: Київська міська прокуратура

    Арбітражний керуючий налагодив схему отримання хабарів

    Київська місцева прокуратура № 6 скерувала до суду обвинувальний акт у відношенні арбітражного керуючого, викритого на двох епізодах вимагання та одержання неправомірної вигоди.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства арбітражний керуючий вимагав від представника суб'єкта господарської діяльності неправомірну вигоду в розмірі $10 тис. за відмову від позову про визнання права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на розгляді Господарського суду Києва.

    Під час одержання обумовленої суми правоохоронці затримали посадовця «на гарячому».

    Також у ході слідства задокументовано факт отримання неправомірної вигоди вищевказаним арбітражним керуючим у сумі $5 тис. за вплив на суддю Господарського суду Києва при прийнятті рішення про ліквідацію підприємства.

    Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Обвинуваченому загрожує від 4 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Раніше правоохоронці затримали на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та посередника. Згідно з матеріалами слідства, нотаріус, діючи у змові з довіреною особою, вимагала від підприємця неправомірну вигоду у сумі близько 1,2 млн гривень «за вплив на державного реєстратора для проведення державної реєстрації комплексу будівель заводу»

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал хабар
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