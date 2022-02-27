  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Голова Харківської області заявив, що російські війська увійшли до центру Харкова

    - Голова Харківської області заявив, що російські війська увійшли до центру Харкова

    фото: ДСНС

    Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків

    Голова Харківської області Олег Синєгубов заявив, що росіяни увійшли до центру Харкова. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста», – повідомив Синєгубов.

    Він закликав харків'ян не покидати місць укриттів.

    «Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста», – зазначив голова Харківської ОДА.

    Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Харкові на метро «Київська» стоять 4 бронемашини з тактичними знаками окупантів. Йде бій на Чернишевського.

    Нагадаємо, ворог підступно атакує житлові квартали. У Харкові під час влучання снаряду загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

    Вранці 26 лютого, у Києві російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку.

    До слова, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Теги: Харків рятувальники місто ракета Олег Синєгубов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова Харківської області заявив, що російські війська увійшли до центру Харкова