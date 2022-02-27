Голова Харківської області заявив, що російські війська увійшли до центру Харкова
Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків
Голова Харківської області Олег Синєгубов заявив, що росіяни увійшли до центру Харкова. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста», – повідомив Синєгубов.
Він закликав харків'ян не покидати місць укриттів.
«Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста», – зазначив голова Харківської ОДА.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Харкові на метро «Київська» стоять 4 бронемашини з тактичними знаками окупантів. Йде бій на Чернишевського.
Нагадаємо, ворог підступно атакує житлові квартали. У Харкові під час влучання снаряду загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.
Вранці 26 лютого, у Києві російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку.
До слова, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.