Через дії РФ Європі загрожує екологічна катастрофа
Ядерний пил не буде питати, якої хто національності
Дії росіян ставлять світ перед небезпекою повторення трагедії 1986 року
Воєнні дії держави-агресорки загрожують екологічною катастрофою для Європи. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
Другу добу під контролем ворога перебуває Чорнобильська АЕС, персонал станції залишається в заручниках без можливості ротації та відпочинку.
«Зараз збройні сили Російської Федерації підходять до м. Енергодар на Запоріжжі і починають розміщувати «Гради», спрямовані на місто і Запорізьку АЕС. Бажання ворога здобути перемогу будь-якою ціною, ризикуючи пошкодженням ядерних об'єктів, ставить народ України та весь світ перед небезпекою повторення трагедії 1986 року», – написала Денісова.
Своїми діями в Україні Російська Федерація грубо порушує вимоги Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері.
«Прошу міжнародну спільноту врахувати ці обставини під час прийняття рішень щодо посилення санкційного тиску на агресора та вжити максимальних заходів для встановлення безпеки в Європі», – звернулася до світової спільноти омбудсменка.
Нагадаємо, 24 лютого Україна втратила контроль над ЧАЕС.
Раніше Зеленський заявляв, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
Також повідомлялося, що російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу.
26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.
Як повідомлялося, окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.