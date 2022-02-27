Через дії РФ Європі загрожує екологічна катастрофа

Ядерний пил не буде питати, якої хто національності

Дії росіян ставлять світ перед небезпекою повторення трагедії 1986 року

Воєнні дії держави-агресорки загрожують екологічною катастрофою для Європи. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Другу добу під контролем ворога перебуває Чорнобильська АЕС, персонал станції залишається в заручниках без можливості ротації та відпочинку.

«Зараз збройні сили Російської Федерації підходять до м. Енергодар на Запоріжжі і починають розміщувати «Гради», спрямовані на місто і Запорізьку АЕС. Бажання ворога здобути перемогу будь-якою ціною, ризикуючи пошкодженням ядерних об'єктів, ставить народ України та весь світ перед небезпекою повторення трагедії 1986 року», – написала Денісова.

Своїми діями в Україні Російська Федерація грубо порушує вимоги Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері.

«Прошу міжнародну спільноту врахувати ці обставини під час прийняття рішень щодо посилення санкційного тиску на агресора та вжити максимальних заходів для встановлення безпеки в Європі», – звернулася до світової спільноти омбудсменка.

Нагадаємо, 24 лютого Україна втратила контроль над ЧАЕС.

Раніше Зеленський заявляв, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Також повідомлялося, що російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Як повідомлялося, окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

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