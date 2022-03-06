Голова комітету Палати представників США із закордонних справ і керівник Львівщини зустрілись на кордоні

У розмові з Міксом Козицький ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною

Зараз найважливіше – закрити його для військової авіації росії – розповів Козицький

Україна потребує підтримки США у багатьох питаннях, перше з яких – захист неба від російських бомб і літаків. Про це йшлося на зустрічі голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького з головою комітету Палати представників США із закордонних справ Грегорі Міксом.

Як повідомляє Козицький у своєму телеграм-каналі, зустріч відбулась у неділю, 6 березня, на українсько-польському кордоні.

«У розмові з паном Міксом ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною. Додав, що міжнародну петицію до НАТО щодо цього підписали уже понад мільйон людей. Акцентував, що для цивільної авіації небо над Україною закрите з початку війни. Зараз найважливіше – закрити його для військової авіації росії, бо через неї гинуть невинні мирні жителі», – розповів Козицький.

За його словами, російські війська повинні усвідомити, що як наважилися піти війною на Україну – мають воювати з українською армією, а не беззбройними людьми.

«Також просив США як країну-партнера підтримати нас бронежилетами, бойовими шоломами, автотранспортом, ліками та польовими госпіталями. Голова комітету Палати представників США із закордонних справ погодився із важливістю того, про що я сказав і пообіцяв виступити з ініціативою збільшити допомогу для України», – зазначив голова Львівської ОВА.