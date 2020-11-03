«Слуги народу» закликають суддів КСУ добровільно піти у відставку

Нардепи готують заяву-звернення до суддів КСУ з пропозицією подати у відставку

Народні депутати закликають суддів Конституційного суду України добровільно піти у відставку. У Верховній Раді готується політична заява-звернення до суддів КСУ з пропозицією подати у відставку. Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко.



За словами нардепа, добровільна відставка суддів дала б можливість перезавантажити Конституційний суд.

«Така заява готується. Якщо вона буде готова, то буде винесена в залу і буде ухвалюватися», - заявив Корнієнко.

Він заважив, що в заяві буде «пропозиція або прохання, вимога подати у відставку всьому складу для того, щоб перезавантажити Конституційний суд України».

У Верховній Раді також сьогодні зранку розпочався збір підписів під заявою, в якій парламент закличе суддів КСУ, які прийняли скандальне рішення щодо е-декларування, піти у відставку. За словами нардепки від «Слуги народу» Євгенії Кравчук, фракція розраховує зібрати під заявою понад 200 підписів.

Разом з тим відомо, що чотири фракції невдоволені наміром президента Володимира Зеленського розпустити КСУ, вважаючи, що це ще більш поглибить політичну кризу у державі.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос повідомила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.