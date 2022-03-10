Голова Міколаївської ОВА Кім хоче організувати «зелений коридор» для деяких окупантів

Можливість здатися таким чином не буде поширюватися на артилеристів та ракетників

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати «зелений коридор» для російських окупантів, які не стріляли по мирному населенню. Про це він розповів у своєму новому відеозверненні.

«Шанс даємо в будь-якому випадку. Знаємо, стоять вони на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Розмовляють з нашими. У чому проблема росіян: вони нападати не хочуть, вважають, що їх обдурили. Сказали: навчання ... кожен майже говорить. Але і назад повернутися не можуть, тому що сказали, що будуть їх розстрілювати під час відступу», – заявив Кім.

У зв'язку з цим голова ОВА має намір «звертатися наверх і погоджувати «зелений коридор для росіян»: «Тих, хто ще не стріляв, тих, хто бажає жити... Буду організовувати гарячу лінію з інструкціями».

«Не поширюється це на артилеристів та на ракетників. У них після Маріуполя варіантів немає. Вам або бігти, або в землю», – заявив Кім.

Як повідомлялося, у Миколаївській області 8 березня російські військові розстріляли мікроавтобус із персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви.

7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

Внаслідок масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.