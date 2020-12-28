Головний інфекціоніст Хмельницького: 61,4% педагогів міста вже мають антитіла
Нещодавно серед освітян Хмельницького провели своєрідний експеримент
Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна прокоментувала обнадійливі цифри уряду, які свідчать про спад захворюваності на Covid-19. В інтерв’ю «Главкому» медик висловила припущення, що більшість громадян вже перехворіли у легкій формі.
«Першого хворого на коронавірус до нашої лікарні було доставлено 25 березня. Тож рахуйте: минуло близько восьми місяців з початку епідемії Covid-19, і велика кількість хмельничан просто перехворіли. Здебільшого, коронавірусна хвороба проходить у легкій формі і частина людей навіть не здогадується, що інфікувались. Багато людей нині лікуються вдома», – зазначила лікарка.
За словами Піддубної, ситуацію ілюструє своєрідний експеримент, який нещодавно був проведений серед освітян Хмельницького.
«Зокрема, протестували 241 педагога на наявність в організмі антитіл до коронавірусу. З них у 148 осіб виявили антитіла, а це значить, що 61,4% людей вже мають антитіла. Взагалі, для більшості інфекційних захворювань характерним є їхня сезонність та періодичність. Тому можна припустити, що перша хвиля захворюваності Covid-19, пішла на спад», – сказала медик.
Крім того, Піддубна наголосила, що «за всіма прогнозами повинна бути друга хвиля, до якої догадуються респіраторні інфекції».
Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.
Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.