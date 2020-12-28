Головний інфекціоніст Хмельницького: 61,4% педагогів міста вже мають антитіла

Піддубна зазначила, що більшість громадян вже перехворіли у легкій формі

Нещодавно серед освітян Хмельницького провели своєрідний експеримент

Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна прокоментувала обнадійливі цифри уряду, які свідчать про спад захворюваності на Covid-19. В інтерв’ю «Главкому» медик висловила припущення, що більшість громадян вже перехворіли у легкій формі.

«Першого хворого на коронавірус до нашої лікарні було доставлено 25 березня. Тож рахуйте: минуло близько восьми місяців з початку епідемії Covid-19, і велика кількість хмельничан просто перехворіли. Здебільшого, коронавірусна хвороба проходить у легкій формі і частина людей навіть не здогадується, що інфікувались. Багато людей нині лікуються вдома», – зазначила лікарка.

За словами Піддубної, ситуацію ілюструє своєрідний експеримент, який нещодавно був проведений серед освітян Хмельницького.

«Зокрема, протестували 241 педагога на наявність в організмі антитіл до коронавірусу. З них у 148 осіб виявили антитіла, а це значить, що 61,4% людей вже мають антитіла. Взагалі, для більшості інфекційних захворювань характерним є їхня сезонність та періодичність. Тому можна припустити, що перша хвиля захворюваності Covid-19, пішла на спад», – сказала медик.

Крім того, Піддубна наголосила, що «за всіма прогнозами повинна бути друга хвиля, до якої догадуються респіраторні інфекції».

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.