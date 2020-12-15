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    Медики просто поїдуть закордон. Глава МОЗ закликає парламент підвищити зарплати лікарям

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    Українські медики легко влаштовуються на роботу закордоном, де їм платять значно більше&nbsp; - Медики просто поїдуть закордон. Глава МОЗ закликає парламент підвищити зарплати лікарям
    Українські медики легко влаштовуються на роботу закордоном, де їм платять значно більше 
    Фото Людмили Антоненко, Фейсбук

    Степанов вважає, що справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентаріїв суттєво підвищити зарплати медикам у 2021 році.

    «Так, бюджет збалансований, але цей баланс не може влаштовувати. Він несправедливий по відношенню до наших медиків, заробітна плата яких має фінансуватися в необхідному обсязі», - заявив міністр.

    Він закликав народних депутатів виконати загальний борг перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.
    За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.

    «Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням», - підкреслив Степанов.

    За його словами, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проекту бюджету-2021.

    Ще у листопаді глава МОЗ сказав, якою має бути зарплата медиків у 2021 році. «Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон», – заявив тоді голова МОЗ.

    Нагдаємо, що сьогодні, 15 грудня, Рада візьметься за держбюджет-2021

    Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон. 

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. 

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    Теги: міністр зарплата бюджет медицина лікар Максим Степанов робота уряд кордон
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