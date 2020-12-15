Медики просто поїдуть закордон. Глава МОЗ закликає парламент підвищити зарплати лікарям

Українські медики легко влаштовуються на роботу закордоном, де їм платять значно більше

Степанов вважає, що справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентаріїв суттєво підвищити зарплати медикам у 2021 році.

«Так, бюджет збалансований, але цей баланс не може влаштовувати. Він несправедливий по відношенню до наших медиків, заробітна плата яких має фінансуватися в необхідному обсязі», - заявив міністр.

Він закликав народних депутатів виконати загальний борг перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.

За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.

«Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням», - підкреслив Степанов.

За його словами, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проекту бюджету-2021.

Ще у листопаді глава МОЗ сказав, якою має бути зарплата медиків у 2021 році. «Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон», – заявив тоді голова МОЗ.

Нагдаємо, що сьогодні, 15 грудня, Рада візьметься за держбюджет-2021.

Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.