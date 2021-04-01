Голова НАЗК: Декларувати несправжні статки більше неможливо

Новіков: Ти не можеш наступного року додати собі ще умовних $100 тис.

НАЗК поки не виявляло випадків легалізації прибутків чиновників шляхом декларування неіснуючих статків заздалегідь

Якщо посадовець декларує неіснуючі статки, він теоретично може легалізувати свої майбутні прибутки, проте зараз цієї можливості у чиновників немає. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков.

Коментуючи те, як при першій подачі декларацій люди декларували, наприклад, купу готівки та колекції вин, голова НАЗК зауважив: «Це можливо було лише на початку декларування».

«Коли ти заходиш на державну службу, то декларуєш те, чого в тебе не існує, і таким чином можеш легалізувати свої майбутні статки. Це насправді лише наше припущення – фактів, які були б зафіксовані в ході перевірок, НАЗК не встановлювало, але це дійсно може бути одним із механізмів», – зазначив Новіков.

Він підкреслив, що «подібні дії були можливими лише на першому етапі».

«Тобто ти не можеш наступного року додати собі ще умовних $100 тис., які взялися нізвідки, якщо в тебе їх не було в першій декларації», – пояснив голова НАЗК.

Раніше Новіков розповідав, що Національне агентство з запобігання корупції розробило інтерактивну мапу, на якій можна буде побачити, скільки корупціонерів є в будь-якій області країни.

Нагадаємо, новий Порядок проведення повної перевірки декларацій НАЗК затвердило та зареєструвало в Міністерстві юстиції України у січні 2021 року.

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