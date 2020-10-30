НАЗК відкрив доступ до е-декларацій



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Сайт public.nazk.gov.ua відновив свою роботу

Реєстр е-декларацій мав запрацювати з п'ятниці

Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Кабінету міністрів України відновило доступ до реєстру електронних декларацій.

Сайт public.nazk.gov.ua знову працює у звичному режимі.

Кілька годин тому прем’єр міністр Денис Шмигаль запевнив, що вже у п’ятницю реєстр е-декларацій запрацює як і раніше.

Ввечері 29 жовтня стало відомо, що уряд зобов’язав НАЗК негайно поновити доступ до е-декларацій.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.