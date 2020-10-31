МВФ відреагував на рішення Конституційного суду щодо е-декларацій

МВФ: електронну систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців не потрібно скасовувати

У фонді заявили, що найважливішим елементом взаємодії з Україною залишається створення ефективної антикорупційної інфраструктури

Міжнародний валютний фонд вважає запровадження в Україні е-декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії між Україною та фондом.

Про це йдеться у відповіді МВФ на запит «Укрінформу» щодо реакції на рішення Конституційного суду України про е-декларування.

«Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати», – зауважили у МВФ.

У фонді заявили, що найважливішим елементом взаємодії з Україною залишається створення ефективної антикорупційної інфраструктури.

«Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного та рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ», – йдеться у відповіді.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, міністр юстиції вважає, що конституційну кризу неможливо вирішити виключно буквою Закону.

До слова, секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду.

Зазначимо, Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.